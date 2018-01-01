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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:11
Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.
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airmax78
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:39
airmax78 написав:
Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.
Макс, о чем вы говорите? Какие тенденции «дорожая»? Какие новые-старые обьекты?
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investorkiev
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