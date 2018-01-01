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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:11
Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:39
Додано: Нед 05 тра, 2019 18:07
Так вы за то, что бы не было богатых. А не за, что бы не было бедных.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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