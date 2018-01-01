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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:11
Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:39
Додано: Нед 05 тра, 2019 18:07
Так вы за то, что бы не было богатых. А не за, что бы не было бедных.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 05 тра, 2019 19:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сказал человек, у которого в собственности не одна квартира)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:02
Зе- не розуміє складнощів переїзду. Кулі, комік.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:05
Цей факт говорить про рівень "інтелекту" власників того будинку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:09
Шланг Долярчик чомусь не бажає "скокнути" в Польщу на заробітки. Ледацюга усе по форумах швендяє, шукає легких заробків)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, поскольку трут все более-менее сообщения относительно общего новостного фона по факторам, влияющим на КРЖН, на ветке затишье.
Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.
Если нельзя писать о черных лебедях и их влиянии на КРЖН, то о чем тогда можно писать?
После зафукивания некоторыми персонажами, реальных кейсов уже никто не пишет.
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:20
Трайбеко, ти страждаєш від цього?
Зе- прийде, порядок наведе(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?
Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.
Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.
Диверсифицируйся.
Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.
Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.
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