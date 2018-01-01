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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:11

Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:39

  airmax78 написав:Обратите внимание, инфа о "новом" старом объекте вообще никого не заинтересовала. Симптоматично однако.



Макс, о чем вы говорите? Какие тенденции «дорожая»? Какие новые-старые обьекты?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:07

  freeze написав:Интересный факт, самый дорогой частный дом в Одессе, выставленный в 2013 году на продажу, за 10 миллионов долларов, уходит под оползень.
Попадос.

https://dumskaya.net/news/v-odesse-prod ... st-030077/

https://dumskaya.net/news/opolzen-na-10 ... et-098325/

Так вы за то, что бы не было богатых. А не за, что бы не было бедных.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд

сказал человек, у которого в собственности не одна квартира)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:02

  Faceless написав:
investorkiev написав:Кстати, вот никто почему то не обсуждает.

Новый президент Зе открытым текстом говорит что перевезет АП на окраину. Следом потянутся прочие чиновники.

Как это повлияет на цены?

Станет ли ВДНХ новой Банковой?

Нужно ли сливать сталинки на Институтской и брать на всю катлету Эврику?


Мало ли что говорит.
Не факт, что перевезет
Не факт, что на окраину

Тут надо учитывать вопросы госбезопасности, спецсвязь и прочие коммуникации, все это не так просто реализовать и перенести, это не переезд обычного офиса. Зе пока что явно не понимает о чем говорит.
Хотя, в этом плане я бы такой переезд поддержал. Возможно даже за город. Но вместе с АП есть смысл переносить и ВР и большинство министерств.

При этом центр остаётся центром, и никуда он не рухнет от такого перемещения. И уж тем более не добавит цены Эврике


Зе- не розуміє складнощів переїзду. Кулі, комік.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:05

  freeze написав:Интересный факт, самый дорогой частный дом в Одессе, выставленный в 2013 году на продажу, за 10 миллионов долларов, уходит под оползень.
Попадос.

https://dumskaya.net/news/v-odesse-prod ... st-030077/

https://dumskaya.net/news/opolzen-na-10 ... et-098325/

Цей факт говорить про рівень "інтелекту" власників того будинку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:09

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:Долярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.

Купи гараж в гаражном кооперативе, сам своими руками (ну и кумовей, и друзей собутыльников за пузырь, главное без денег) надстрой там пару этажей, сделай септиком с/у, отопление э/э, и сдавай посуточно или по койко-местам приезжим с сел работягам.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... нашим джамшутам вигідніше до Польщі скокнути на заробітки, і там спати в хостелі...... чим тут, впахувати за менші гроші і жити в конурі :mrgreen:

Шланг Долярчик чомусь не бажає "скокнути" в Польщу на заробітки. Ледацюга усе по форумах швендяє, шукає легких заробків)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, поскольку трут все более-менее сообщения относительно общего новостного фона по факторам, влияющим на КРЖН, на ветке затишье.

Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.

Если нельзя писать о черных лебедях и их влиянии на КРЖН, то о чем тогда можно писать?

После зафукивания некоторыми персонажами, реальных кейсов уже никто не пишет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:20

  investorkiev написав:Ребята, поскольку трут все более-менее сообщения относительно общего новостного фона по факторам, влияющим на КРЖН, на ветке затишье.

Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.

Если нельзя писать о черных лебедях и их влиянии на КРЖН, то о чем тогда можно писать?

После зафукивания некоторыми персонажами, реальных кейсов уже никто не пишет.

Трайбеко, ти страждаєш від цього?
Зе- прийде, порядок наведе(((
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?

Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.

Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.

Диверсифицируйся.

Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.

Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.
investorkiev
 
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