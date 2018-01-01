investorkiev написав:Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?
Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.
Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.
Диверсифицируйся.
Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.
Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.
Плять, Трайбека, я що - просив у тебе порад???
Хіба я питав у тебе, що мені робити?(((
Наївна курка, ти коли людям віддаси віски, що проспорила???
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Як не дивно, я маю вищу вчену ступінь, ніж МВА, і з зубами в мене все в порядку)))
Наївна недалека курка(((
Зе- скоро поставить пістон простакам, що гАласували за нього)))