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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:31

  investorkiev написав:Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?

Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.

Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.

Диверсифицируйся.

Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.

Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.

Плять, Трайбека, я що - просив у тебе порад???
Хіба я питав у тебе, що мені робити?(((


Наївна курка, ти коли людям віддаси віски, що проспорила???

______

Як не дивно, я маю вищу вчену ступінь, ніж МВА, і з зубами в мене все в порядку)))

Наївна недалека курка(((

Зе- скоро поставить пістон простакам, що гАласували за нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 942943944945
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