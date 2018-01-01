Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.
Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.
Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.
Долярчик написав:[quoteДолярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.
Купи гараж в гаражном кооперативе, сам своими руками (ну и кумовей, и друзей собутыльников за пузырь, главное без денег) надстрой там пару этажей, сделай септиком с/у, отопление э/э, и сдавай посуточно или по койко-местам приезжим с сел работягам.
... нашим джамшутам вигідніше до Польщі скокнути на заробітки, і там спати в хостелі...... чим тут, впахувати за менші гроші і жити в конурі
Шланг Долярчик чомусь не бажає "скокнути" в Польщу на заробітки. Ледацюга усе по форумах швендяє, шукає легких заробків)))[/quote]
=== Досить гнути спину! - пора жарити Мальвіну! .... а от що робити профффесору Франту, коли кажуть, що "вікно можливостей" закрилось!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
hume написав:весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд
сказал человек, у которого в собственности не одна квартира)))
Для одних это удобство жизни, для других бизнес. Я считаю что своя недвижимость до 30, или пока дети не пойдут в школу, это обуза. Нужно пробовать себя, менять работы города и страны, пока молодой.