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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:31

  investorkiev написав:Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?

Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.

Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.

Диверсифицируйся.

Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.

Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.

Плять, Трайбека, я що - просив у тебе порад???
Хіба я питав у тебе, що мені робити?(((


Наївна курка, ти коли людям віддаси віски, що проспорила???

______

Як не дивно, я маю вищу вчену ступінь, ніж МВА, і з зубами в мене все в порядку)))

Наївна недалека курка(((

Зе- скоро поставить пістон простакам, що гАласували за нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:07

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.

Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена ​​на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.

Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.

https://www.cnbc.com/2019/05/05/trump-s ... 1dfwpjgF-4
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:43

  Frant написав:
  Долярчик написав:[quoteДолярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.

Купи гараж в гаражном кооперативе, сам своими руками (ну и кумовей, и друзей собутыльников за пузырь, главное без денег) надстрой там пару этажей, сделай септиком с/у, отопление э/э, и сдавай посуточно или по койко-местам приезжим с сел работягам.

:mrgreen:
... нашим джамшутам вигідніше до Польщі скокнути на заробітки, і там спати в хостелі...... чим тут, впахувати за менші гроші і жити в конурі :mrgreen:

Шланг Долярчик чомусь не бажає "скокнути" в Польщу на заробітки. Ледацюга усе по форумах швендяє, шукає легких заробків)))[/quote]

===
Досить гнути спину!
- пора жарити Мальвіну! :lol:
.... а от що робити профффесору Франту, коли кажуть, що "вікно можливостей" закрилось! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.

Я что-то пропустил? Был уже отскок цены? Дорожай начался?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:11

  Serg-ik написав:
  hume написав:весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд

сказал человек, у которого в собственности не одна квартира)))

Для одних это удобство жизни, для других бизнес.
Я считаю что своя недвижимость до 30, или пока дети не пойдут в школу, это обуза. Нужно пробовать себя, менять работы города и страны, пока молодой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:15

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.

Я что-то пропустил? Был уже отскок цены? Дорожай начался?


Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.

Я говорю про первичку.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:16

  UA написав:
Завтра, в 4 утра выезжаю в Шполу
https://gordonua.com/news/politics/nuzh ... 39482.html

Берегите подвеску
antey1969
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