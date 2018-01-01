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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 тра, 2019 20:31
investorkiev написав:
Франт, что ты на этом Зе зациклился? Он не прийдет, а уже пришел. И что?
Под каждого президента в зависимости от его фейса продавать недвижимость? Раз в 4-5 лет (а вдруг не досидит до конца каденции) полностью оборачивать свой портфель? Практически нереально.
Жить нужно так, чтобы тебя не гребло кто на выборах проиграет/выиграет.
Диверсифицируйся.
Франт, тебе же нравится Рига - продай пару хрущей в Кийови и купи кавалирку в Вец-Риге.
Или вложи в себя - говорят лучшая инвестиция. Получи МБА там или зубы себе вставь.
Плять, Трайбека, я що - просив у тебе порад???
Хіба я питав у тебе, що мені робити?(((
Наївна курка, ти коли людям віддаси віски, що проспорила???
______
Як не дивно, я маю вищу вчену ступінь, ніж МВА, і з зубами в мене все в порядку)))
Наївна недалека курка(((
Зе- скоро поставить пістон простакам, що гАласували за нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 05 тра, 2019 21:43
Frant написав:
Долярчик написав:
[quoteДолярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.
Купи гараж в гаражном кооперативе, сам своими руками (ну и кумовей, и друзей собутыльников за пузырь, главное без денег) надстрой там пару этажей, сделай септиком с/у, отопление э/э, и сдавай посуточно или по койко-местам приезжим с сел работягам.
... нашим джамшутам вигідніше до Польщі скокнути на заробітки, і там спати в хостелі...... чим тут, впахувати за менші гроші і жити в конурі
Шланг Долярчик чомусь не бажає "скокнути" в Польщу на заробітки. Ледацюга усе по форумах швендяє, шукає легких заробків)))[/quote]
===
Досить гнути спину!
- пора жарити Мальвіну!
.... а от що робити профффесору Франту, коли кажуть, що "вікно можливостей" закрилось!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:06
investorkiev написав:
Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.
Я что-то пропустил? Был уже отскок цены? Дорожай начался?
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Vlad442
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:11
Serg-ik написав: hume написав:
весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд
сказал человек, у которого в собственности не одна квартира)))
Для одних это удобство жизни, для других бизнес.
Я считаю что своя недвижимость до 30, или пока дети не пойдут в школу, это обуза. Нужно пробовать себя, менять работы города и страны, пока молодой.
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Vlad442
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:15
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.
Я что-то пропустил? Был уже отскок цены? Дорожай начался?
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
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investorkiev
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:16
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:32
Faceless написав: Долярчик написав:
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Все це можна, мало того, зазвичай так і робиться
Але є одне але
Розраховувати на кризу то занадто. Розрахунок йде на те, що борг буде знецвнюватися, доходи в гривні зростати, і вже років за п'ять залишок боргу у відношенні до доходів буде суттєво меншим.
Але й рахувати треба, бо якщо впрягтися у іпотеку по самі вуха то можна не дочекатися, коли борг буде знецвнюватися швидше за нараховані відсотки
В банках сидят умные люди (умней Долярчика) и за большие деньги все просчитывают. Играть против них (ведь, фактически, Долярчик хочет поиметь банк) это как играть против казино по правилам казино.
Кредиты под существующие процентные ставки не рассматриваю вообще никак. Это для людей, которым нужно здесь и сейчас для себя и они быстро погасят. Если семье нужна трешка в этом районе и подвернулся хороший вариант, а денег хватает на двушку похуже в соседнем, но они знают, что за год все погасят, пусть берут сразу что нужно. Они понимают за что переплачивают.
У меня реальный кейс. Есть кредит под 10% годовых в гривне. Я не слишком им доволен. Конечно, арендаторы его гасят, оплачивают проценты и еще мне остается, но я бы не сказал, что прокручиваю деньги, зарезервированные под него, с намного большей эффективностью с учетом оформления и страховок. И это под 10%. Под 20 это бы был эпик фейл.
Я рассматриваю его не столько как доход, а как некоторое хеджирование рисков курса 50 и полной Ж, когда другие мои вложения в недвижимость обесценятся.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:39
investorkiev написав:
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
С котлованами все понятно. Окно возможностей закрылось, что было понятно еще во времена строительного бума. Только очень жадный человек может сейчас покупать котлован для себя, польстившись на небольшой дисконт от готового. Профессиональные инвесторы тут несколько раз поднимали вопрос, что нет вариантов вложится.
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Vlad442
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Додано: Нед 05 тра, 2019 23:39
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
С котлованами все понятно. Окно возможностей закрылось, что было понятно еще во времена строительного бума. Только очень жадный человек может сейчас покупать котлован для себя, польстившись на небольшой дисконт от готового. Профессиональные инвесторы тут несколько раз поднимали вопрос, что нет вариантов вложится.
А если с очень хорошим дисконтом от готового?
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