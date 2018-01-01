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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 тра, 2019 22:15
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Дело в том, что все позитивные факторы уже отыграли рост цены (вернее ее отскок от дна). А негатив накапливается. Даже правильнее сказать - черные лебеди кружит, сбиваясь в стаи.
Я что-то пропустил? Был уже отскок цены? Дорожай начался?
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:16
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:32
Faceless написав: Долярчик написав:
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Все це можна, мало того, зазвичай так і робиться
Але є одне але
Розраховувати на кризу то занадто. Розрахунок йде на те, що борг буде знецвнюватися, доходи в гривні зростати, і вже років за п'ять залишок боргу у відношенні до доходів буде суттєво меншим.
Але й рахувати треба, бо якщо впрягтися у іпотеку по самі вуха то можна не дочекатися, коли борг буде знецвнюватися швидше за нараховані відсотки
В банках сидят умные люди (умней Долярчика) и за большие деньги все просчитывают. Играть против них (ведь, фактически, Долярчик хочет поиметь банк) это как играть против казино по правилам казино.
Кредиты под существующие процентные ставки не рассматриваю вообще никак. Это для людей, которым нужно здесь и сейчас для себя и они быстро погасят. Если семье нужна трешка в этом районе и подвернулся хороший вариант, а денег хватает на двушку похуже в соседнем, но они знают, что за год все погасят, пусть берут сразу что нужно. Они понимают за что переплачивают.
У меня реальный кейс. Есть кредит под 10% годовых в гривне. Я не слишком им доволен. Конечно, арендаторы его гасят, оплачивают проценты и еще мне остается, но я бы не сказал, что прокручиваю деньги, зарезервированные под него, с намного большей эффективностью с учетом оформления и страховок. И это под 10%. Под 20 это бы был эпик фейл.
Я рассматриваю его не столько как доход, а как некоторое хеджирование рисков курса 50 и полной Ж, когда другие мои вложения в недвижимость обесценятся.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 22:39
investorkiev написав:
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
С котлованами все понятно. Окно возможностей закрылось, что было понятно еще во времена строительного бума. Только очень жадный человек может сейчас покупать котлован для себя, польстившись на небольшой дисконт от готового. Профессиональные инвесторы тут несколько раз поднимали вопрос, что нет вариантов вложится.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 23:39
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
С котлованами все понятно. Окно возможностей закрылось, что было понятно еще во времена строительного бума. Только очень жадный человек может сейчас покупать котлован для себя, польстившись на небольшой дисконт от готового. Профессиональные инвесторы тут несколько раз поднимали вопрос, что нет вариантов вложится.
А если с очень хорошим дисконтом от готового?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 07:48
Vlad442 написав: Faceless написав: Долярчик написав:
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Все це можна, мало того, зазвичай так і робиться
Але є одне але
Розраховувати на кризу то занадто. Розрахунок йде на те, що борг буде знецвнюватися, доходи в гривні зростати, і вже років за п'ять залишок боргу у відношенні до доходів буде суттєво меншим.
Але й рахувати треба, бо якщо впрягтися у іпотеку по самі вуха то можна не дочекатися, коли борг буде знецвнюватися швидше за нараховані відсотки
В банках сидят умные люди (умней Долярчика) и за большие деньги все просчитывают. Играть против них (ведь, фактически, Долярчик хочет поиметь банк) это как играть против казино по правилам казино.
Кредиты под существующие процентные ставки не рассматриваю вообще никак. Это для людей, которым нужно здесь и сейчас для себя и они быстро погасят. Если семье нужна трешка в этом районе и подвернулся хороший вариант, а денег хватает на двушку похуже в соседнем, но они знают, что за год все погасят, пусть берут сразу что нужно. Они понимают за что переплачивают.
У меня реальный кейс. Есть кредит под 10% годовых в гривне. Я не слишком им доволен. Конечно, арендаторы его гасят, оплачивают проценты и еще мне остается, но я бы не сказал, что прокручиваю деньги, зарезервированные под него, с намного большей эффективностью с учетом оформления и страховок. И это под 10%. Под 20 это бы был эпик фейл.
Я рассматриваю его не столько как доход, а как некоторое хеджирование рисков курса 50 и полной Ж, когда другие мои вложения в недвижимость обесценятся.
1)- ну, у банкірів - виграти важко, а от у держави з її періодичними кризами і регулярним просіданням гривні - думаю, що можна!
2) - і варіант розглядається не для "розширення/покращення свого житла", а для подальшого перепродажу, або оренди...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:21
airmax78 написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Ну, таких цен, как вы покупали в 2016 и даже в 2017 (не говоря уже про 2015) сейчас явно нет.
Я говорю про первичку.
С котлованами все понятно. Окно возможностей закрылось, что было понятно еще во времена строительного бума. Только очень жадный человек может сейчас покупать котлован для себя, польстившись на небольшой дисконт от готового. Профессиональные инвесторы тут несколько раз поднимали вопрос, что нет вариантов вложится.
А если с очень хорошим дисконтом от готового?
Например? Кроме Войцеховского?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:52
Долярчик написав:
1)- ну, у банкірів - виграти важко, а от у держави з її періодичними кризами і регулярним просіданням гривні - думаю, що можна!
2) - і варіант розглядається не для "розширення/покращення свого житла", а для подальшого перепродажу, або оренди...
Долярчик, не раздумывайте, берите на все. Потом ваш кейс будут приводить в учебниках по инвестированию. Все великие бизнес-империи так и зарождались.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:07
investorkiev
proftpd66 написав: investorkiev написав:
Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?
Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.
investorkiev написав: Долярчик написав:
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Недвижимость потому и считается выгодным инструментом - потому что для инвестиций используется кредитное плечо
.
Но не в этой стране, детка!Ставки 20+% годовых по ипотеке ни одна рентабельность не выдержит
, разве что ты возьмешь гривневую ипотеку прямо перед очередным обвалом (в ноябре 2013, если проводить аналогии).
Долярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.
.................................
Это если ты хочешь недвижимостью заниматься, а не операционным бизнесом-торговлей.
Вы написали про кредитное плече
, а дальше написали, что ставка в 20% не выдержит
. Поясните это?
Облигации на 7-10 лет есть под ~15%. Разница 1%
-5%. 20-15=5.
Я создавал тему про кредитное плече:[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
, ответите?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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