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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:56

  proftpd66 написав:investorkiev, ответите?

investorkiev (Трийбека) за базар не отвечает
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:04

готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба

https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:27

  kingkongovets написав:готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба

https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE

Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:31

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба

https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE

Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.

причем все это в итоге должно быть связано в один большой туристический маршрут, мегакруто
я дорожки на днепровских склонах помню еще со школьных времен, когда занимался во дворце пионеров, мы там бродили после занятий, помню дискотеку "жабу" :mrgreen:
с тех все это время они приходили в негодность, склоны оползали, дорожки разрушались, деревья никто не подрезал
и только с приходом кличка все это стало меняться - огромный зачет, днепровские склоны - главная киевская визитка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:57

  proftpd66 написав:Вы написали про кредитное плече, а дальше написали, что ставка в 20% не выдержит. Поясните это?
Облигации на 7-10 лет есть под ~15%. Разница 1%-5%. 20-15=5.

Я создавал тему про кредитное плече:
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?




investorkiev, ответите?[/quote]

Я не совсем понял ваш вопрос.

Я написал что «рентабельность недвижимости не выдержит ставку 20%».

Это значит что: если доходность недвижимости выше чем %% ставка, то имеет смысл использовать кредитное плечо. Так было в 2004-2007 годах.

На сегодня ставка по ипотеке 20% выше чем доходность недвижимости - использование кредитного плеча бессмысленно.

Что вы написали про ОВГЗ я не понял.

Если банк сам никогда не накупит квартир (и даже ком.недвиги) под сдачу, то ОВГЗ банки покупают аж бегом. Поэтому никогда банки не прокредитуют вас под покупку ОВГЗ под ставку ниже, чем доходность самих ОВГЗ на моменте.

Так что сейчас играем на свои, если играем.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 06 тра, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58

  kingkongovets написав:готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба

https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE


Я бы очень рекомендовал автору этого мегакрутого видео заснять как автомобили скорой помощи стоят в пробках на мосту метро по дороге в БСМП .....
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:05

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:14

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба

https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE

Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.

Парк Киото - расцвела аллея сакур (для души)"+"
Рядом с парком Киото(м. Лесная) руины за зеленым забором зарастают бурьяном более двух лет (то, что нужно было обустроить в первую очередь) "-"
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На велике не езжу.

Зато проехал на машине по Мельникова... ну что вам сказать... дороги декумунизируются сами.
investorkiev
 
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