investorkiev (Трийбека) за базар не отвечает
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:56
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:04
готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"
походу будет бимба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:27
Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:31
причем все это в итоге должно быть связано в один большой туристический маршрут, мегакруто
я дорожки на днепровских склонах помню еще со школьных времен, когда занимался во дворце пионеров, мы там бродили после занятий, помню дискотеку "жабу"
с тех все это время они приходили в негодность, склоны оползали, дорожки разрушались, деревья никто не подрезал
и только с приходом кличка все это стало меняться - огромный зачет, днепровские склоны - главная киевская визитка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:57
investorkiev, ответите?[/quote]
Я не совсем понял ваш вопрос.
Я написал что «рентабельность недвижимости не выдержит ставку 20%».
Это значит что: если доходность недвижимости выше чем %% ставка, то имеет смысл использовать кредитное плечо. Так было в 2004-2007 годах.
На сегодня ставка по ипотеке 20% выше чем доходность недвижимости - использование кредитного плеча бессмысленно.
Что вы написали про ОВГЗ я не понял.
Если банк сам никогда не накупит квартир (и даже ком.недвиги) под сдачу, то ОВГЗ банки покупают аж бегом. Поэтому никогда банки не прокредитуют вас под покупку ОВГЗ под ставку ниже, чем доходность самих ОВГЗ на моменте.
Так что сейчас играем на свои, если играем.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 06 тра, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58
Я бы очень рекомендовал автору этого мегакрутого видео заснять как автомобили скорой помощи стоят в пробках на мосту метро по дороге в БСМП .....
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:14
Парк Киото - расцвела аллея сакур (для души)"+"
Рядом с парком Киото(м. Лесная) руины за зеленым забором зарастают бурьяном более двух лет (то, что нужно было обустроить в первую очередь) "-"
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