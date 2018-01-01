Додано: Пон 06 тра, 2019 10:57

proftpd66 написав: Вы написали про кредитное плече, а дальше написали, что ставка в 20% не выдержит. Поясните это?

Облигации на 7-10 лет есть под ~15%. Разница 1%-5%. 20-15=5.



Я создавал тему про кредитное плече:

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть? Вы написали про, а дальше написали, что. Поясните это?Облигации на 7-10 лет есть под ~15%. Разница-5%. 20-15=5.Я создавал тему про кредитное плече:

, ответите?[/quote]Я не совсем понял ваш вопрос.Я написал что «рентабельность недвижимости не выдержит ставку 20%».Это значит что: если доходность недвижимости выше чем %% ставка, то имеет смысл использовать кредитное плечо. Так было в 2004-2007 годах.На сегодня ставка по ипотеке 20% выше чем доходность недвижимости - использование кредитного плеча бессмысленно.Что вы написали про ОВГЗ я не понял.Если банк сам никогда не накупит квартир (и даже ком.недвиги) под сдачу, то ОВГЗ банки покупают аж бегом. Поэтому никогда банки не прокредитуют вас под покупку ОВГЗ под ставку ниже, чем доходность самих ОВГЗ на моменте.Так что сейчас играем на свои, если играем.