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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:59
одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.
Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.
что дает?
например, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.
Вывод: 2 квартир можно поиметь. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги
нужно конечно оставить еще на черный день, запасные деньги чтобы выйти из этого.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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