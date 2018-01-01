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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:59

  investorkiev написав:Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?


одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.

Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.

что дает?

например, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.

Вывод: 2 квартир можно поиметь. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги :mrgreen: :mrgreen:

нужно конечно оставить еще на черный день, запасные деньги чтобы выйти из этого.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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