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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48
Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
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investorkiev
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:59
investorkiev написав:
Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.
Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.
что дает?например
, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане
, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.только для ОВГЗ лучше от 40к$Вывод:
2 квартир можно поиметь
. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги нужно
конечно оставить еще на черный день
, запасные деньги чтобы выйти
из этого.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:26
Какие-то непонятные цифры.
В чем профит и при каких условиях?
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
Представьте, что в этой схеме вы недвигу покупаете за свои, а облигации покупаете на кредитные.
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Vlad442
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:36
Vlad442 написав:
Какие-то непонятные цифры.
В чем профит и при каких условиях?
я выше написал. На 1 квартиру больше будет.
Vlad442 написав:
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница только 3%. Если
кладете 60% первый платеж от суммы. То 60% против 50-60%
. Получается, 20% против 23%. То будет 2%-3% прибыль от этой схемы!
Только нужно 60% заплатить сразу.
Vlad442 написав:
Представьте, что в этой схеме вы недвигу покупаете за свои, а облигации покупаете на кредитные.
а как это сделать?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 06 тра, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:40
proftpd66 написав: investorkiev написав:
Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.
Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.
что дает?например
, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане
, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.только для ОВГЗ лучше от 40к$Вывод:
2 квартир можно поиметь
. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги нужно
конечно оставить еще на черный день
, запасные деньги чтобы выйти
из этого.
Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете
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stm
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43
stm написав: proftpd66 написав: investorkiev написав:
Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.
Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.
что дает?например
, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане
, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.только для ОВГЗ лучше от 40к$Вывод:
2 квартир можно поиметь
. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги нужно
конечно оставить еще на черный день
, запасные деньги чтобы выйти
из этого.
Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете
Не 100% верная информация. Друг брал по 260к грн до 2013, года, сейчас она стоит более 1.3-1.8млн грн. Привязки нету.
есть банка которая не пересчитывает в доллары? Укргазбанк дает даже без довидки про доходы, если положить 60% сразу от суммы
. Может есть банка, где нет привязки? гос банки держат большие суммы в гривнах и им всё равно на курс. Может они дадут без привязки.UPD:
Охрименко говорил что гос банки не привязывают к курсу. И дают на ура, если уверены что клиент будет платить долго и нудно
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 06 тра, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47
proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
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Vlad442
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:50
proftpd66 написав: stm написав:
Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете
Не 100% верная информация. Друг брал по 260к грн до 2013, года, сейчас она стоит более 1.3-1.8млн грн. Привязки нету.
есть банка которая не пересчитывает в доллары? Укргазбанк дает даже без довидки про доходы, если положить 60% сразу от суммы. Может есть банка, где нет привязки? гос банки держат большие суммы в гривнах и им всё равно на курс. Может они дадут без привязки.UPD:
Охрименко говорил что гос банки не привязывают к курсу. И дают на ура, если уверены что клиент будет платить долго и нудно
А клиент уверен, что в нашей стране не прилетит черный лебедь? И годовую страховку Вы принципиально не слышите? От неё не уйти на периоде от 5 лет и суммах свыше 500тыс....
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stm
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:50
Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
если упросить, то схема такая каак Вы написали
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.
всё.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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