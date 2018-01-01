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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 138
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:59

  investorkiev написав:Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?


одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.

Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.

что дает?

например, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.

только для ОВГЗ лучше от 40к$

Вывод: 2 квартир можно поиметь. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги :mrgreen: :mrgreen:

нужно конечно оставить еще на черный день, запасные деньги чтобы выйти из этого.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:26

Какие-то непонятные цифры.
В чем профит и при каких условиях?
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
Представьте, что в этой схеме вы недвигу покупаете за свои, а облигации покупаете на кредитные.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:36

  Vlad442 написав:Какие-то непонятные цифры.
В чем профит и при каких условиях?


я выше написал. На 1 квартиру больше будет.

  Vlad442 написав:Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?


разница только 3%. Если кладете 60% первый платеж от суммы. То 60% против 50-60%. Получается, 20% против 23%. То будет 2%-3% прибыль от этой схемы! :idea: Только нужно 60% заплатить сразу.

  Vlad442 написав:Представьте, что в этой схеме вы недвигу покупаете за свои, а облигации покупаете на кредитные.


а как это сделать?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 06 тра, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:40

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?


одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.

Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.

что дает?

например, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.

только для ОВГЗ лучше от 40к$

Вывод: 2 квартир можно поиметь. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги :mrgreen: :mrgreen:

нужно конечно оставить еще на черный день, запасные деньги чтобы выйти из этого.

Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43

  stm написав:
  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Я ничего не понял, что вам даст эти телодвижения с ОВГЗ. В 21-22 годах их просто погасят по номиналу, и...?


одна часть 40-50% лежит в кредите, кредит забирает 18-22%, а вторая в ОВГЗ 50-60% от суммы дает 16-20%.

Вторую часть 50% которая в ОВГЗ можно использовать для спекуляций.

что дает?

например, есть 32к инвестиционных денег. Можно взять 1 - студию за эти деньги на котловане, а можно взять 2-студии на котловане, каждая по 40-50% от суммы в кредит. Каждая по 16к-18к.

только для ОВГЗ лучше от 40к$

Вывод: 2 квартир можно поиметь. А если выиграть на спекуляциях, то еще больше. ИЛИ с помощью денег поиметь другие деньги :mrgreen: :mrgreen:

нужно конечно оставить еще на черный день, запасные деньги чтобы выйти из этого.

Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете ;)


Не 100% верная информация. Друг брал по 260к грн до 2013, года, сейчас она стоит более 1.3-1.8млн грн. Привязки нету.


есть банка которая не пересчитывает в доллары? Укргазбанк дает даже без довидки про доходы, если положить 60% сразу от суммы. Может есть банка, где нет привязки? гос банки держат большие суммы в гривнах и им всё равно на курс. Может они дадут без привязки.

UPD: Охрименко говорил что гос банки не привязывают к курсу. И дают на ура, если уверены что клиент будет платить долго и нудно :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 06 тра, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47

proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:50

  proftpd66 написав:
  stm написав:Кредит выдаётся ещё с годовой страховкой. Второе кредит мне предлагали под залог имущества. Сумма кредита = оценка залога / 2.
Кредитный договор будет иметь пункт по пересмотру процентов. А так всё как Вы просчитываете ;)


Не 100% верная информация. Друг брал по 260к грн до 2013, года, сейчас она стоит более 1.3-1.8млн грн. Привязки нету.


есть банка которая не пересчитывает в доллары? Укргазбанк дает даже без довидки про доходы, если положить 60% сразу от суммы. Может есть банка, где нет привязки? гос банки держат большие суммы в гривнах и им всё равно на курс. Может они дадут без привязки.

UPD: Охрименко говорил что гос банки не привязывают к курсу. И дают на ура, если уверены что клиент будет платить долго и нудно :)

А клиент уверен, что в нашей стране не прилетит черный лебедь? И годовую страховку Вы принципиально не слышите? От неё не уйти на периоде от 5 лет и суммах свыше 500тыс....
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:50

  Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.


если упросить, то схема такая каак Вы написали

Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?


разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.

всё.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:01

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.


если упросить, то схема такая каак Вы написали

Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?


разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.

всё.

Лучше такие схемы не реализовывайте.
влетите, пусть и не полной программе, но влетите.
Какой свой капитал Вы хотите пристроить в бетон, именно свой?
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