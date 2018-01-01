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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:05
proftpd66 написав: Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
если упросить, то схема такая каак Вы написали
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.
всё.
барабашов написав:
Лучше такие схемы не реализовывайте.
влетите, пусть и не полной программе, но влетите.
Какой свой капитал Вы хотите пристроить в бетон, именно свой?
не со всем понял вопрос. Ну 50-60% в кредит и 50-60% в ОВГЗ который будут обслуживать этот кредит. Можно выйти из ОВГЗ. Ну надо оставить для запаса капитал, если делать такую схему - это 100%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
proftpd66
сейчас ОВГЗ помойка
в 98 году такое уже было в рашке - и все помнят к чему это привело
+
в ОВГЗ нет смысла вкладываться меньше 50К доларов
так как 35К гривен нужно будет отдать посреднику
при доходности 17% в гривне (при курсе 27 стабильно) = 191К гривен
но есть очень большой риск что ОВГЗ вам вернут по номиналу ))))
раньше надо было вкладываться
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:10
proftpd66 написав:
не со всем понял вопрос. Ну 50-60% в кредит и 50-60% в ОВГЗ который будут обслуживать этот кредит. Можно выйти из ОВГЗ. Ну надо оставить для запаса капитал, если делать такую схему - это 100%
досрочно выйти из ОВГЗ нельзя - точнее можно будет почти номинал
кредит надо платить ежемесячно
обслуживание кредита (страховки, нотариусы) - тоже не малая сумма
схема работает только на больших суммах
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:01
Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
Я тоже не понял схему.
Есть 32куе.
1 квартира стоит 32 куе.
Мы берем 2 квартиры, в каждой по 16куе аванс, остальные 2*16=32куе - кредит.
Откуда тут появляются ОВГЗ?
Либо вариант 2.
Вносим аванс 16куе за хату 32куе. Еще на 16куе берем ОВГЗ.
Итого имеем кредит 16куе и ОВГЗ на 16куе. Откуда тут профит, если ставка по кредиту больше?
Да даже если и меньше, то беготня, комиссии, страховки, нотариальные услуги - сьедят явно больше чем спред.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:16
proftpd66 написав: Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
если упросить, то схема такая каак Вы написали
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.
всё.
-1000 грн. В чем профит? (и это мы не принимали во внимание все накладные расходы по обеим сделкам, которых насобирается %% на 3-5 от суммы кредита).
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