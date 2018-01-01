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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:05
proftpd66 написав: Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
если упросить, то схема такая каак Вы написали
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.
всё.
барабашов написав:
Лучше такие схемы не реализовывайте.
влетите, пусть и не полной программе, но влетите.
Какой свой капитал Вы хотите пристроить в бетон, именно свой?
не со всем понял вопрос. Ну 50-60% в кредит и 50-60% в ОВГЗ который будут обслуживать этот кредит. Можно выйти из ОВГЗ. Ну надо оставить для запаса капитал, если делать такую схему - это 100%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
proftpd66
сейчас ОВГЗ помойка
в 98 году такое уже было в рашке - и все помнят к чему это привело
+
в ОВГЗ нет смысла вкладываться меньше 50К доларов
так как 35К гривен нужно будет отдать посреднику
при доходности 17% в гривне (при курсе 27 стабильно) = 191К гривен
но есть очень большой риск что ОВГЗ вам вернут по номиналу ))))
раньше надо было вкладываться
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:10
proftpd66 написав:
не со всем понял вопрос. Ну 50-60% в кредит и 50-60% в ОВГЗ который будут обслуживать этот кредит. Можно выйти из ОВГЗ. Ну надо оставить для запаса капитал, если делать такую схему - это 100%
досрочно выйти из ОВГЗ нельзя - точнее можно будет почти номинал
кредит надо платить ежемесячно
обслуживание кредита (страховки, нотариусы) - тоже не малая сумма
схема работает только на больших суммах
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:01
Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
Я тоже не понял схему.
Есть 32куе.
1 квартира стоит 32 куе.
Мы берем 2 квартиры, в каждой по 16куе аванс, остальные 2*16=32куе - кредит.
Откуда тут появляются ОВГЗ?
Либо вариант 2.
Вносим аванс 16куе за хату 32куе. Еще на 16куе берем ОВГЗ.
Итого имеем кредит 16куе и ОВГЗ на 16куе. Откуда тут профит, если ставка по кредиту больше?
Да даже если и меньше, то беготня, комиссии, страховки, нотариальные услуги - сьедят явно больше чем спред.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:16
proftpd66 написав: Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
если упросить, то схема такая каак Вы написали
Взять кредит под 20% и опосредованно вложить эти деньги в ОВГЗ под 17?
разница 3%. Из 400к - 3% - это будет - 1000грн в месяц.
всё.
-1000 грн. В чем профит? (и это мы не принимали во внимание все накладные расходы по обеим сделкам, которых насобирается %% на 3-5 от суммы кредита).
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Додано: Пон 06 тра, 2019 17:37
Извините, не правильно написал.
16уе * 2 квартиры и еще раз 16уе * 2 квартиры = 64 всего надо
. Но когда мы погасим всё это, ТО 32уе у нас остается
. Смысл в том
: мы деньгами поимели чужие деньги, а именно - 2 квартиры и у нас эта половина (32уе) остается.
investorkiev написав: Vlad442 написав:proftpd66
Я не понял эту схему. Напишите подробней. Или вы не считаете доход, который могли бы получить от денег, которые использовали как первый взнос, или ошибка в подсчетах. Я никак не вижу профит.
Я тоже не понял схему.
Есть 32куе.
1 квартира стоит 32 куе.
Мы берем 2 квартиры, в каждой по 16куе аванс, остальные 2*16=32куе - кредит.
Откуда тут появляются ОВГЗ?
Либо вариант 2.
Вносим аванс 16куе за хату 32куе. Еще на 16куе берем ОВГЗ.
Итого имеем кредит 16куе и ОВГЗ на 16куе. Откуда тут профит, если ставка по кредиту больше?
Да даже если и меньше, то беготня, комиссии, страховки, нотариальные услуги - сьедят явно больше чем спред.
все верно. Ставка по кредиту больше, но больше на на 3-4%. Из пол ляма(500к) это будет 1250грн в месяц. Если разница со временем будет увеличиваться, то можем погасить это всё досрочно.
. Принять решения.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:38
Разрывается мозг. При такой схеме минус 3% гарантированных потерь в месяц. Плюс страховки, беготня и т. п. Если государство дефолтнется, ОВГЗ уйдут в астрал, а банк кредит не простит.
Где тут можно получить прибыль? Рост курса и гиперинфляция? Так ОВГЗ и кредит в гривне.
Может я что-то не понимаю, но при этой схеме вижу только минус три с лишним процента. Покупаете это же количество недвиги на свои и ничто никому не должны.
proftpd66 написав:
16уе * 2 квартиры и еще раз 16уе * 2 квартиры = 64 всего надо. Но когда мы погасим всё это, ТО 32уе у нас остается. Смысл в том: мы деньгами поимели чужие деньги, а именно - 2 квартиры и у нас эта половина (32уе) остается.
Было 64 тыс. Взяли в кредит 32, добавили свои 32 и купили 2 квартиры. На оставшиеся свои 32 купили ОВГЗ. Платим 3% годовых разницы из своего кармана. Продали ОВГЗ, погасили кредит и осталось 2 квартиры. Что мешало их купить сразу за 64?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:47
Vlad442 написав:
Было 64 тыс. Взяли в кредит 32, добавили свои 32 и купили 2 квартиры. На оставшиеся свои 32 купили ОВГЗ. Платим 3% годовых из своего кармана. Продали ОВГЗ, погасили кредит и осталось 2 квартиры. Что мешало их купить сразу за 64?
32(условные) - можно спекулировать. Положить в ОВГЗ на 3, 6, 12 месяцев и больше. Если кризис, то купить баксы. т.е. спекулировать удобно. если они лежат 10 лет, то на выходу получаем 32(условные) обратно. И 2 квартиры .
ну минусы и риск, есть конечно. То что написали, это надо учесть. Спасибо!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Додано: Пон 06 тра, 2019 19:08
proftpd66 написав:
32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 19:42
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
В типа дешевые кредиты заложена или какая-то скрытая комиссия, или завышенная цена самого актива за который ты платишь . Это типо как телефоны которые в кредит продают на 30% дороже их реальной стоимости на рынке.
Живите своим умом!
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