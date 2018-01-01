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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 138
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31

бiзнес план долярчику

бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:03

... за крок до перевороту думок ©

.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:26

  Долярчик написав:.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)

Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?

п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме. 8)
Vadim V
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  #<1 ... 946947948949
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