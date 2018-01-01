бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
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Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31
бiзнес план долярчику
бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:03
... за крок до перевороту думок ©
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:26
Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?
п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме.
Додано: Вів 07 тра, 2019 00:03
это еще не профит.
вот когда дерёшь с них "за коммуналку" и ничего не платишь, ожидая списания от голобородько или оформляя субсидию на тёщу-ветерана англо-бурской войны - вот тогда профит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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