бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
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Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31
бiзнес план долярчику
бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:03
... за крок до перевороту думок ©
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:26
Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?
п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме.
Додано: Вів 07 тра, 2019 00:03
это еще не профит.
вот когда дерёшь с них "за коммуналку" и ничего не платишь, ожидая списания от голобородько или оформляя субсидию на тёщу-ветерана англо-бурской войны - вот тогда профит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 07 тра, 2019 06:10
20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.
Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями )
если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)
Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.
депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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