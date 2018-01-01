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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 138
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31

бiзнес план долярчику

бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:03

... за крок до перевороту думок ©

.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:26

  Долярчик написав:.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)

Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?

п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме. 8)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 00:03

  flyman написав:бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт

это еще не профит.
вот когда дерёшь с них "за коммуналку" и ничего не платишь, ожидая списания от голобородько или оформляя субсидию на тёщу-ветерана англо-бурской войны - вот тогда профит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 06:10

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)


Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.

  • Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
  • Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%

  Долярчик написав:банальні депо :)


депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:32

  Долярчик написав:.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)

"Геній" з херсонського села, приймак і продавець велосипедів, за сумісництвом - балабол номер 1 усього фінанс.уа))))

Щоб потім балабол не бігав без штанів по форуму і не скаржився на Зе-, як раніше на По+)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, шо по чем в Тетрис-2?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:52

  investorkiev написав:Народ, шо по чем в Тетрис-2?


никто по таким цена не берет. 0% прибыль.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:55

... за крок до перевороту думок ©

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми! :)
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо :)

Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?

п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме. 8)

:mrgreen:
... а що, я такий! :D
... але, якщо щось, то вже наступного року таке.... МОЖЛИВО, спробую!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 07 тра, 2019 08:01, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:59

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)


Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.

  • Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
  • Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%

  Долярчик написав:банальні депо :)


депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.

- я розглядаю ті банки, де дають 13-14% ЧИСТИМИ! (але, звичайно, всюди тільки до 200К) 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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