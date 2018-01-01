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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31
бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 06 тра, 2019 22:03
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 06 тра, 2019 22:26
Долярчик написав:
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?
п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме.
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Vadim V
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Додано: Вів 07 тра, 2019 00:03
flyman написав:
бiщнес план "хупса" для долярчика:
захоплюеш моп, склиш лоджию, на цю площу заселяеш понаiхiв...профiт
это еще не профит.
вот когда дерёшь с них "за коммуналку" и ничего не платишь, ожидая списания от голобородько или оформляя субсидию на тёщу-ветерана англо-бурской войны - вот тогда профит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 06:10
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%.
Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.Надо радоваться, когда кредит 20%
и ОВГЗ - 20%
за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)
Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.
- Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
- Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%
Долярчик написав:
банальні депо
депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:32
Долярчик написав:
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
"Геній" з херсонського села, приймак і продавець велосипедів, за сумісництвом - балабол номер 1 усього фінанс.уа))))
Щоб потім балабол не бігав без штанів по форуму і не скаржився на Зе-, як раніше на По+)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:41
Народ, шо по чем в Тетрис-2?
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investorkiev
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:52
investorkiev написав:
Народ, шо по чем в Тетрис-2?
никто по таким цена не берет. 0% прибыль.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:55
Vadim V написав: Долярчик написав:
.... ооооооо, нарешті сьогодні для мене змістовна ця гілка!!!
- не розумію, чому багато тут лендлордів, зразу не зрозуміли такої ПРОСТОЇ схеми!
- от і я хочу щось таке подібне "забацати"..... але, я навіть, готовий на більший % "йти в мінус", ніж тих 3-4%, бо я, на заміну ОВГЗ, буду використовувати банальні депо
Подпишеш договор и отдаш деньги в кассу , потом отпишешся?
п.с. скриншот договора и платёжки добавит тебе авторитета на форуме.
... а що, я такий!
... але, якщо щось, то вже наступного року таке.... МОЖЛИВО, спробую!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 07 тра, 2019 08:01, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:59
proftpd66 написав: Vlad442 написав: proftpd66 написав:
32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%.
Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.Надо радоваться, когда кредит 20%
и ОВГЗ - 20%
за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)
Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.
- Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
- Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%
Долярчик написав:
банальні депо
депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
- я розглядаю ті банки, де дають 13-14% ЧИСТИМИ! (але, звичайно, всюди тільки до 200К)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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