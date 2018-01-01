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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 138
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:30

proftpd66 с чего вы взяли что при кредите на недвигу 10% цены улетят в 2-4 раза? С -15года и котлован 100% к готовому не показал. А инфляция(реальная) за это период какая да и рост зарплат хоть бы строителям и отделочникам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:42

  барабашов написав:proftpd66 с чего вы взяли что при кредите на недвигу 10% цены улетят в 2-4 раза? С -15года и котлован 100% к готовому не показал. А инфляция(реальная) за это период какая да и рост зарплат хоть бы строителям и отделочникам?


Это предположение.

Любой экономист Вам скажет, что слабая экономика не может позволить ставку 10%. Если сильная экономика, то 10% можно, но тогда и цены на все будут "сильный" (дорогими).
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:51

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Народ, шо по чем в Тетрис-2?


никто по таким цена не берет. 0% прибыль.

зато здесь 100 аренд
https://www.olx.ua/obyavlenie/dorogozhichi-teligi-gostinka-s-remontom-bez-komissii-IDE0aPu.html#7ca316c564
покупка за 30 000 у.е., сдача за 300 у.е. Мечта лендлорда
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:42

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)

Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе.
Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:45

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)



  Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе.
Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.


что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения

именно так. это все за 5 лет, не за 10лет и не за 20лет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52

Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема.
Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Vlad442
 
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