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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:38

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема.
Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.


Тело гасится с аренды квартиры?


в т.ч. можно.

еще раз:
1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).

2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:51

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема.
Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.


Тело гасится с аренды квартиры?


в т.ч. можно.

еще раз:
1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).

2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.

Курс 27, ОВГЗ 19% грязними, в місяць біля 6840 грязними.
До 9999 слід шукати додаткові джерела.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:55

  Квесторе_поверніться написав:Курс 27, ОВГЗ 19% грязними, в місяць біля 6840 грязними.
До 9999 слід шукати додаткові джерела.


это примерный расчет для понимаю схемы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:31

В подъездах хрущёвок (типа) ссут..
Зато в кварталах новостроек всё хорошо

В Киеве девочки-подростки поцарапали около десяти автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Объектами для "развлечения" школьницы выбрали машины на территории ЖК Новомостицко-Замковецкий в Подольском районе столицы.
"Дети, на вид класс пятый, шли со школы. Стало скучно, и поэтому поцарапали +/- 10 автомобилей, у каждого 1−2 элемента кузова", – говорится в сообщении.

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/v-kieve-shkolnicy-pocarapali-desyatki-avtomobiley-1264680.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:45

  Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе.
Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.

схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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