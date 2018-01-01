Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Тело гасится с аренды квартиры?
в т.ч. можно.
еще раз: 1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).
2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Тело гасится с аренды квартиры?
в т.ч. можно.
еще раз: 1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).
2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.
Курс 27, ОВГЗ 19% грязними, в місяць біля 6840 грязними. До 9999 слід шукати додаткові джерела.
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В подъездах хрущёвок (типа) ссут.. Зато в кварталах новостроек всё хорошо
В Киеве девочки-подростки поцарапали около десяти автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Объектами для "развлечения" школьницы выбрали машины на территории ЖК Новомостицко-Замковецкий в Подольском районе столицы. "Дети, на вид класс пятый, шли со школы. Стало скучно, и поэтому поцарапали +/- 10 автомобилей, у каждого 1−2 элемента кузова", – говорится в сообщении.
Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе. Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.