Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Тело гасится с аренды квартиры?
в т.ч. можно.
еще раз: 1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).
2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Тело гасится с аренды квартиры?
в т.ч. можно.
еще раз: 1) кредит 32уе. Ложите только 16уе кредит забирает минус 10к грн в месяц (условно).
2) 16уе ложите в ОВГЗ дает 9.999грн. Прибыль из ОВГЗ гасит кредит. Всё. Можно сюда добавить гасение арендой от сдачи квартиры. Я рассматриваю котлован. На вторичку-первичку примат обещает 16.9% без комиссий. Он обещает остаточно 16.9%.
Курс 27, ОВГЗ 19% грязними, в місяць біля 6840 грязними. До 9999 слід шукати додаткові джерела.
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В подъездах хрущёвок (типа) ссут.. Зато в кварталах новостроек всё хорошо
В Киеве девочки-подростки поцарапали около десяти автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Объектами для "развлечения" школьницы выбрали машины на территории ЖК Новомостицко-Замковецкий в Подольском районе столицы. "Дети, на вид класс пятый, шли со школы. Стало скучно, и поэтому поцарапали +/- 10 автомобилей, у каждого 1−2 элемента кузова", – говорится в сообщении.
Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе. Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.
Будет "бимба", основания есть.
Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, получивших за него премию во время конкурса в 2013 году. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на ответ соучредителя компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот на информационный запрос.
В швейцарской компании отметили, что недавно получили от нескольких архитекторов сообщение о строительстве в Киеве моста, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года.
"Результаты нас просто шокировали", – написала Шафрот.Швейцарские архитекторы утверждают, что, несмотря на некоторые различия между проектами, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта"................. ......................... после серии писем и видеоконференцсвязи в КГГА раскритиковали заявленные расходы как высокие. После этого, киевские чиновники предложили выкупить права на швейцарский проект, однако переговоры завершились безрезультатно и с августа 2017 года контакты с КГГС прервались. Шафрот также утверждает, что ее компания так и не получила выигранную премию.
В апреле 2013 года был объявлен международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве.
В мае того же года конкурс завершился. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Два вторых места получили проекты из Швейцарии и Испании.
В феврале 2017 руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. При этом в распоряжении было указано принять к сведению проведенный конкурс на лучший проект моста.
при этом филармония рискует поехать в сторону Днепра
Веломост, к сожалению, под давлением киевского градоначальника Кличко, уже построен (на фото видно состояние строительства на 3 мая 2019 г.). Его массивные конструкции подошли к видовой площадке парка «Крещатый», которая располагается за комплексом зданий филармонии (кроме основного здания, есть еще пристройки).
Ниже показано фото строительных работ якобы для укрепления здания филармонии, но это, скорее всего, участок склона холма, на котором расположена видовая площадка. Как собираются «укреплять» филармонию, не понятно. Еще 400 свай вокруг здания?!
Процесс искусственного разрушения склонов
Далее, должно начаться самое страшное: строительство ТРЦ под видовой площадкой с Аркой дружбы народов. Для этого нужно снести холм, на котором сейчас расположена площадка и забить еще множество свай в склон, который располагается ниже. Этого нельзя допустить! Уверена, что забивать 400 свай и строить подпорные стены будут не только для обеспечения устойчивости филармонии, но и для возможности строительства ТРЦ.
Остановить градоначальника Киева Кличко представители профессиональной общественности и не равнодушные к судьбе столицы Украины киевляне пробовали, но безрезультатно – он никого не слышит.
по поводу видео: https://youtu.be/K1MKDsvXUHE?t=250 я так понимаю, что деревья будут получать влагу , которая просочится через деревянный настил.... Кстати, вот те бетоные плюхи так навсегда и останутся, никто ничего облагораживать не будет Что важно Виталику? Чтоб в центре можно было покататься на велике, через Южный мост добраться на авто в Борисполь и оттуда лететь туда, где красиво.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
Это точно не в тему! Точнее полностью противоположно. Разная валюту. Риск был больше. Тогда давали 6-9%годовых в франках, и ставка в Швейцарии ноль либо отрицательная. Тут может сработать разве что какая-то мировая спекуляция на форексе между валютами. Потому что отрицательная ставка держится давно, а много инвесторов инвестируют в отрицательную прибыль по номиналу. НО могут поиметь достаточно на других валютах
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)