Додано: Вів 07 тра, 2019 13:13

airmax78 написав: kingkongovets написав: готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"

походу будет бимба



https://www.youtube.com/watch?v=K1MKDsv ... bzIUtz4eAE готовимся ко дню киева, или" лучше бы метро на трою пустили"походу будет бимба

Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно. Не знаю, кто там у Клычка все это проектирует и строит, но парки делают зачетно.

Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, получивших за него премию во время конкурса в 2013 году. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на ответ соучредителя компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот на информационный запрос.



В швейцарской компании отметили, что недавно получили от нескольких архитекторов сообщение о строительстве в Киеве моста, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года.



"Результаты нас просто шокировали", – написала Шафрот.Швейцарские архитекторы утверждают, что, несмотря на некоторые различия между проектами, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта".................

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после серии писем и видеоконференцсвязи в КГГА раскритиковали заявленные расходы как высокие. После этого, киевские чиновники предложили выкупить права на швейцарский проект, однако переговоры завершились безрезультатно и с августа 2017 года контакты с КГГС прервались. Шафрот также утверждает, что ее компания так и не получила выигранную премию.



В апреле 2013 года был объявлен международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве.



В мае того же года конкурс завершился. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Два вторых места получили проекты из Швейцарии и Испании.



В феврале 2017 руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. При этом в распоряжении было указано принять к сведению проведенный конкурс на лучший проект моста.

Веломост, к сожалению, под давлением киевского градоначальника Кличко, уже построен (на фото видно состояние строительства на 3 мая 2019 г.). Его массивные конструкции подошли к видовой площадке парка «Крещатый», которая располагается за комплексом зданий филармонии (кроме основного здания, есть еще пристройки).



Ниже показано фото строительных работ якобы для укрепления здания филармонии, но это, скорее всего, участок склона холма, на котором расположена видовая площадка. Как собираются «укреплять» филармонию, не понятно. Еще 400 свай вокруг здания?!



Процесс искусственного разрушения склонов



Далее, должно начаться самое страшное: строительство ТРЦ под видовой площадкой с Аркой дружбы народов. Для этого нужно снести холм, на котором сейчас расположена площадка и забить еще множество свай в склон, который располагается ниже. Этого нельзя допустить! Уверена, что забивать 400 свай и строить подпорные стены будут не только для обеспечения устойчивости филармонии, но и для возможности строительства ТРЦ.



Остановить градоначальника Киева Кличко представители профессиональной общественности и не равнодушные к судьбе столицы Украины киевляне пробовали, но безрезультатно – он никого не слышит.

Будет "бимба", основания есть.Скомуниздили проект и строятпри этом филармония рискует поехать в сторону Днепрапо поводу видео:я так понимаю, что деревья будут получать влагу , которая просочится через деревянный настил....Кстати, вот те бетоные плюхи так навсегда и останутся, никто ничего облагораживать не будетЧто важно Виталику? Чтоб в центре можно было покататься на велике, через Южный мост добраться на авто в Борисполь и оттуда лететь туда, где красиво.