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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949950951952

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:11

  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору


1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный

2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:

Пример
Условия
Вы хотите купить что-то за $31к.
Ставка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток.
Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета).
Базовый курс $ - 26.7
Спец.условия:
Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело).
Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).

Выводы:
1) Вам необходимо иметь $69k (изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн.
2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (3.5 года)
3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k.
20% (курс 32.02) - $11.5k
30% (курс 34.71) - $15.9k
40% (курс 37.38) - $19.7k
50% (курс 40.05) - $23k.

При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.

Никого ни к чему не призываю.
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 07 тра, 2019 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:18

  stm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору

Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))

Зеленський повинен видати закон про визнання недійсними таких кредитів)))
І газ здешевити в двічі для населення.
Ні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 949950951952
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