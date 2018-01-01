Додано: Вів 07 тра, 2019 14:11

sequence написав: flyman написав: ..

схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража ..схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.

все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.

Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору

Пример

1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:УсловияВы хотите купить что-то заСтавка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток.Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета).Базовый курс $ - 26.7Спец.условия:Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело).Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).1) Вам необходимо иметь(изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн.2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k.20% (курс 32.02) - $11.5k30% (курс 34.71) - $15.9k40% (курс 37.38) - $19.7k50% (курс 40.05) - $23k.При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.Никого ни к чему не призываю.