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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949950951952

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:11

  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору


1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный

2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:

Пример
Условия
Вы хотите купить что-то за $31к.
Ставка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток.
Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета).
Базовый курс $ - 26.7
Спец.условия:
Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело).
Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).

Выводы:
1) Вам необходимо иметь $69k (изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн.
2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (~3.5 года)
3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k.
20% (курс 32.02) - $11.5k
30% (курс 34.71) - $15.9k
40% (курс 37.38) - $19.7k
50% (курс 40.05) - $23k.

При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.

Никого ни к чему не призываю.
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 07 тра, 2019 14:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:18

  stm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору

Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))

Зеленський повинен видати закон про визнання недійсними таких кредитів)))
І газ здешевити в двічі для населення.
Ні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:36

  kbadoo написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору


1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный

2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:

Пример
Условия
Вы хотите купить что-то за $31к.
Ставка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток.
Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета).
Базовый курс $ - 26.7
Спец.условия:
Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело).
Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).

Выводы:
1) Вам необходимо иметь $69k (изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн.
2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (~3.5 года)
3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k.
20% (курс 32.02) - $11.5k
30% (курс 34.71) - $15.9k
40% (курс 37.38) - $19.7k
50% (курс 40.05) - $23k.

При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.

Никого ни к чему не призываю.


Спасибо. Но это не много другой вариант. Комбинированный. Но тоже самое.

Вступайте в мою партию масонов :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 тра, 2019 14:44, всього редагувалось 4 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:47

  stm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража

у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу.
Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору

Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))

дик росло як на дрожжах,
кста в Польщі немало "франковічей" пролетіло, це тих, хто взяли іпотеку\кредит в Шв.франках, бо % малий, а зараз ниють про злочинну владу в РП, і щоб їм простили і кредити і іпотеку...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:52

Денис Казанский

Худшая улица Киева - улица Елизаветы #Чавдар на Осокорках
https://www.facebook.com/den.kazansky/p ... 76?__xts__

Из комментов
Забудовник «Аркада», який виділяє гроші на автобуси з тітушками, щоб нагло та протизаконно забудовувати територію Осокорки - Ecopark Osokorky, а ця дорога в них на балансі і вони її навмисно не лагодять. А коли точно станеться трагедія, то винних не знайдуть.


За последние 10 лет не залатали ни одной ямы, улица Чавдар жто яркий пример бесхозяйственности и пофигизма местной власти, никто не знает кио несёт ответственность за эту улицу- именно это говорит киевская власть в ответ на жалобы , а многочисленные фото ям уже собрали огромное портфолио этой безхозяйственности, мало того там ещё и проехать трудно изза стихийных парковок


ул. Теодора Драйзера на участке от Бальзака до Лисковской (Троещина) тоже убита в хлам! и убита не потому что не ремонтируют и не потому что некачественный асфальт. Просто с Десны возит песок "Позитив" и прочие, перегружая машины. Полиция пыталась бороться и несколько дней тормозила всех. Сейчас увы, даже на участках где пару недель срезали и накатали свеженький асфальт уже есть колея
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 07 тра, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:52

  kbadoo написав:При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.

Никого ни к чему не призываю.

чи то мені так здається, чи то ні,
але чи не простіше просто взяти та покласти на депо
33% долар, і 33% у грн, 33% купити гастінку в Кийові (1к в Ірпені), 1% як живий кеш, і отримувати проценти з банок та оренду з понаїхів, і через 5 років вийти на той самий результат без іпання моску і валідолу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:55

Это же финансовый форум. Как тут могут возникать такие схемы "вечного двигателя"?

Взять в кредит в гривне под 20%, зарезервировать под него деньги в гривне в ОВГЗ под 17%. Иметь 3% убытков. Все.
Схема родилась из-за неправильного понимания фразы "20% годовых". Человек не понимал, что это проценты, а тело гасится отдельно. Думал, что взял 100 тыс, платил по 20 тыс и через 5 лет ничего не должен, что на самом деле является рассрочкой, кредитом под 0% годовых.
  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема.
Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.


Тело гасится с аренды квартиры?

Зачем тогда вообще убыточный кредит?
Если есть деньги на две гостинки, покупаются две гостинки, а аренда в карман.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:57

Хоть один стратег расчетов взял кредитный договор в банке что-бы посмотреть реальные расчеты по стоимости кредита ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:58

  Vlad442 написав:Зачем тогда вообще убыточный кредит?
Если есть деньги на две гостинки, покупаются две гостинки, а аренда в карман.

Вот-вот, согласен. Хоть кто-то додумался.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 949950951952
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