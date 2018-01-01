Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный
2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:
Пример Условия Вы хотите купить что-то за $31к. Ставка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток. Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета). Базовый курс $ - 26.7 Спец.условия: Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело). Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).
Выводы: 1) Вам необходимо иметь $69k (изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн. 2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (~3.5 года) 3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k. 20% (курс 32.02) - $11.5k 30% (курс 34.71) - $15.9k 40% (курс 37.38) - $19.7k 50% (курс 40.05) - $23k.
При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.
Никого ни к чему не призываю.
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 07 тра, 2019 14:35, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))
Зеленський повинен видати закон про визнання недійсними таких кредитів))) І газ здешевити в двічі для населення. Ні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
1. Дефолт\приостановка выплат по ОВГЗ самый критичный
2 и 3 не так критичны. Прикинул на цифрах ради интереса:
Пример Условия Вы хотите купить что-то за $31к. Ставка по кредиту 16.9% годовых (кто-то указывал). Проценты ежемесячно на остаток. Ставка по ОВГЗ 17% чистыми (не знаю насколько адекватно, скажите, могу поправить для расчета). Базовый курс $ - 26.7 Спец.условия: Ежемесячная выплата по ОВГЗ больше чем первый платеж по кредиту (проценты + тело). Для примера не учитывалось что выплата по ОВГЗ купонного дохода всегда в конце, а не ежемесячно (предполагаем, что этот разрыв кеша вы можете закрыть, хотя при таких % ставках это не такие уж и малые суммы).
Выводы: 1) Вам необходимо иметь $69k (изначально брал условные 100к как сумму кредитных и своих, интересно было соотношение), которые вы готовы поменять на грн и вложить в ОВГЗ в грн. 2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (~3.5 года) 3) Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k. 20% (курс 32.02) - $11.5k 30% (курс 34.71) - $15.9k 40% (курс 37.38) - $19.7k 50% (курс 40.05) - $23k.
При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.
Никого ни к чему не призываю.
Спасибо. Но это не много другой вариант. Комбинированный. Но тоже самое.
Вступайте в мою партию масонов
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 тра, 2019 14:44, всього редагувалось 4 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
flyman написав:.. схема розрахована на те, що ціна (в грн.) на нерухомість буде рости темпами швидшими чим %_по_іпотеці - інфляція_у_%, такий собі вид арбітража
у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит. все мутные схемы с кредитными деньгами и арбитражем на процентных выплатах/платежах могут чудно грохнуться с любой стороны: 1) дефолт/приостановка выплат по ОВГЗ - с такими наркоманскими % это очень вероятно ; 2) стагнация/обвал цен на недвигу 3) значительный обвал гривны - тогда просто прикупив валюты получил бы победу. Как по мне, то лучше уж взять кредит и просрать его на Форексе, потом жаловаться на проклятый Федрезерв или еще кого-то, чем итог в стиле должен банку/застройщику/коллектору
Гостинка на венике в швейцарских франках. В этой фразе прекрасно всё... )))
дик росло як на дрожжах, кста в Польщі немало "франковічей" пролетіло, це тих, хто взяли іпотеку\кредит в Шв.франках, бо % малий, а зараз ниють про злочинну владу в РП, і щоб їм простили і кредити і іпотеку...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Забудовник «Аркада», який виділяє гроші на автобуси з тітушками, щоб нагло та протизаконно забудовувати територію Осокорки - Ecopark Osokorky, а ця дорога в них на балансі і вони її навмисно не лагодять. А коли точно станеться трагедія, то винних не знайдуть.
За последние 10 лет не залатали ни одной ямы, улица Чавдар жто яркий пример бесхозяйственности и пофигизма местной власти, никто не знает кио несёт ответственность за эту улицу- именно это говорит киевская власть в ответ на жалобы , а многочисленные фото ям уже собрали огромное портфолио этой безхозяйственности, мало того там ещё и проехать трудно изза стихийных парковок
ул. Теодора Драйзера на участке от Бальзака до Лисковской (Троещина) тоже убита в хлам! и убита не потому что не ремонтируют и не потому что некачественный асфальт. Просто с Десны возит песок "Позитив" и прочие, перегружая машины. Полиция пыталась бороться и несколько дней тормозила всех. Сейчас увы, даже на участках где пару недель срезали и накатали свеженький асфальт уже есть колея
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 07 тра, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.
Никого ни к чему не призываю.
чи то мені так здається, чи то ні, але чи не простіше просто взяти та покласти на депо 33% долар, і 33% у грн, 33% купити гастінку в Кийові (1к в Ірпені), 1% як живий кеш, і отримувати проценти з банок та оренду з понаїхів, і через 5 років вийти на той самий результат без іпання моску і валідолу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Это же финансовый форум. Как тут могут возникать такие схемы "вечного двигателя"?
Взять в кредит в гривне под 20%, зарезервировать под него деньги в гривне в ОВГЗ под 17%. Иметь 3% убытков. Все. Схема родилась из-за неправильного понимания фразы "20% годовых". Человек не понимал, что это проценты, а тело гасится отдельно. Думал, что взял 100 тыс, платил по 20 тыс и через 5 лет ничего не должен, что на самом деле является рассрочкой, кредитом под 0% годовых.
investorkiev написав:
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
Тело гасится с аренды квартиры?
Зачем тогда вообще убыточный кредит? Если есть деньги на две гостинки, покупаются две гостинки, а аренда в карман.