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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kbadoo написав:2) Выплатить квартиру по этой схеме вы сможете через 43 месяца (~3.5 года)

Как?
  kbadoo написав:Риск девала гривны в 10% (курс 29.37) обесценит ваши первоначальные $69k на -$6.3k. То есть считайте что вы купили квартиру за $6.3k.

???
  kbadoo написав:При обвале гривны на 50% вы получите квартиру, которая стоила $31k, а вам обошлась $23k. $8k зазор для падения рынка недвижки и ваших нервов естественно.

Как? Гривна на ОВГЗ, зарезервированная под кредит так же обесценилась, как и остаток кредита.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:10

  zzzzzz написав:Хоть один стратег расчетов взял кредитный договор в банке что-бы посмотреть реальные расчеты по стоимости кредита ?


альтернативный простой пример для трудящихся без усложнений:
1) я взял под 0% в монобанке на 62 дня на 100к грн обналичил его на контрабас по контракту.
2) положил свои депозит 120к грн.

Депозит дает прибыль. До 62 я погашу в 0, потом опять 100к креда возьму в 0% кредит.

Я не трачу "свои" и зарабатываю копейки, правда, на депозите. Это самый простой пример, дальше проще уже не куда :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 тра, 2019 16:29, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:27

  Serg-ik написав:
  stm написав:В этой фразе прекрасно всё... )))

всё и все: особенно те, кто давал. "Укрсиббанк" наверное

надра :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:36

proftpd66

тема игры с грейс кредитами была давно придумана, на других ветках об этом постоянно говорят. Вот только кредитки с грейс периодами к ипотеке не привяжешь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13

  Vlad442 написав:Как?

???

Как? Гривна на ОВГЗ, зарезервированная под кредит так же обесценилась, как и остаток кредита.


Мне кажется я вполне доступно все в примере описал.

Обесцениение при девале 10% значит что было у вас $69k до того как вы в это вписались, а через 43 месяца стало $62.7k (69 - 6.3), когда забрали обратно гривны из ОВГЗ и поменяли обратно в доллары.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kbadoo написав:Мне кажется я вполне доступно все в примере описал.

Мне непонятно (как, думаю, и остальным). Напишите по шагам. Вот у меня было столько-то и я сделал это, потом это, в результате через 5 лет получил столько-то плюс Х, а, если бы просто купил квартиру без кредита и сдал в аренду, то Y.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Хоть один стратег расчетов взял кредитный договор в банке что-бы посмотреть реальные расчеты по стоимости кредита ?
Вы ожидаете там увидеть что-то необычное?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?

Все можно обсудить в двух словах.
Сданный новострой дорого. Котлован опасно. Для себя покупать дорого что душа желает, под аренду дешево, чтобы было легко продать в случае чего и обеспечивало хорошую рентабельность.
Я бы сейчас покупал однушки в старом фонде возле хороших транспортных развязок, но не переплачивал бы за метро. Но не буду. С инвестициями в недвижимость я завязал.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:23

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Хоть один стратег расчетов взял кредитный договор в банке что-бы посмотреть реальные расчеты по стоимости кредита ?
Вы ожидаете там увидеть что-то необычное?

Как минимум хочу увидеть реальную стоимость этого кредита , а так же все затраты, комиссии и пр.пр.
Живите своим умом!
zzzzzz
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