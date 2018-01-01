Как?
???
Как? Гривна на ОВГЗ, зарезервированная под кредит так же обесценилась, как и остаток кредита.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как?
???
Как? Гривна на ОВГЗ, зарезервированная под кредит так же обесценилась, как и остаток кредита.
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:10
альтернативный простой пример для трудящихся без усложнений:
1) я взял под 0% в монобанке на 62 дня на 100к грн обналичил его на контрабас по контракту.
2) положил свои депозит 120к грн.
Депозит дает прибыль. До 62 я погашу в 0, потом опять 100к креда возьму в 0% кредит.
Я не трачу "свои" и зарабатываю копейки, правда, на депозите. Это самый простой пример, дальше проще уже не куда
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 тра, 2019 16:29, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:27
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:36
proftpd66
тема игры с грейс кредитами была давно придумана, на других ветках об этом постоянно говорят. Вот только кредитки с грейс периодами к ипотеке не привяжешь.
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13
Мне кажется я вполне доступно все в примере описал.
Обесцениение при девале 10% значит что было у вас $69k до того как вы в это вписались, а через 43 месяца стало $62.7k (69 - 6.3), когда забрали обратно гривны из ОВГЗ и поменяли обратно в доллары.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы ожидаете там увидеть что-то необычное?
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все можно обсудить в двух словах.
Сданный новострой дорого. Котлован опасно. Для себя покупать дорого что душа желает, под аренду дешево, чтобы было легко продать в случае чего и обеспечивало хорошую рентабельность.
Я бы сейчас покупал однушки в старом фонде возле хороших транспортных развязок, но не переплачивал бы за метро. Но не буду. С инвестициями в недвижимость я завязал.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:23
Как минимум хочу увидеть реальную стоимость этого кредита , а так же все затраты, комиссии и пр.пр.
Живите своим умом!
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