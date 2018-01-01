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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:32

  Vlad442 написав:
  kbadoo написав:Мне кажется я вполне доступно все в примере описал.

Мне непонятно (как, думаю, и остальным). Напишите по шагам. Вот у меня было столько-то и я сделал это, потом это, в результате через 5 лет получил столько-то плюс Х, а, если бы просто купил квартиру без кредита и сдал в аренду, то Y.


Добавил описания коротко:
Вы хотите купить квартиру за $ХХк, но в кредит (хотя имеете свои средства). Свои средства размещаете в ОВГЗ, чтобы прибыль ОВГЗ перекрывала % и тело по кредиту.

Сдача в аренду не учитывалась, так как говорили про котлованы и первичку. Если будете еще и сдавать, то либо а) меньше потребуется своих средств, либо б) окупиться быстрее. В принципе могу добавить в расчет - дайте цифру.

Саму схему описывали до меня, мне было просто интересно сколько нужно иметь своих средств в отношении к кредитным и как быстро можно выплатить кредит.

Альтернативы рассматривайте сами:
Зображення
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 07 тра, 2019 17:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:40

Khmelnitskyy Aleksey, Yuriy Terentyev и Mariya Nizhnik находятся в Антимонопольний комітет України.
33 мин. · Kyiv
АМКУ викрив змову на торгах двох компаній корпорації «УКРБУД», що коштувала державному бюджету близько 3 млрд. грн.

Сьогодні Тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ТОВ «Північно-український будівельний альянс» та ТОВ «Спецбуд-Плюс» на загальну суму 150 млн. грн.

Штраф було накладено за змову на двох тендерах. Перший стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова з очікуваною вартістю 2,8 млрд грн, другий – реконструкція гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва з очікуваною вартістю 175 млн грн.

Розслідування провело Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

Окрім штрафу у 150 млн. гривень обом компаніям забороняється брати участь у торгах протягом наступних 3-х років.

На черзі рішення АМКУ про змову між цими ж компаніями на торгах по будівництву сумнозвісного "Шулявського мосту". Спдіваюсь, що правоохоронні органи теж дадуть належну оцінку діям посадових осіб зазначених компаній.

Окрема подяка Andreeva Karina яка блискуче провела розслідування та іншим спеціалістам нашого відділення.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
А никто случаем не в курсе что за зверь «Enso»?
Присматриваюсь к ЖК Poetica.
Ветку на домике читать не возможно - одни только сладкие комментарии от "свежих" ботов.

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:06

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:5396669 https://novostroyki.lun.ua/enso
Та это я и так видел. Тут больше вопрос рисков работы с ним.

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:28

  airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?

Неожиданно.
Максим, Вы же чемоданы пакуете, чтоб с гарантией подальше от зеленого тирана. Польша, Британия или Штаты - что Вас интересует то?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:32

  airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?


Тетрис-2.

Цена?
Перспективы?
Минусы? (Плюсы и так понятны)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:40

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?


Тетрис-2.

Цена?
Перспективы?
Минусы? (Плюсы и так понятны)

Цена - один огромный жирный минус, перечеркивающий многие плюсы. Но если цена не смущает - тот кто купит, уверен, останется доволен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:41

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?

Неожиданно.
Максим, Вы же чемоданы пакуете, чтоб с гарантией подальше от зеленого тирана. Польша, Британия или Штаты - что Вас интересует то?

А я и пакую. Но я же не один эту ветку читаю.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:54

  5396669 написав:
airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
А никто случаем не в курсе что за зверь «Enso»?
Присматриваюсь к ЖК Poetica.
Ветку на домике читать не возможно - одни только сладкие комментарии от "свежих" ботов.

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Я уже говорил--это походу переодетый Буд. Но проэкты реально классные и площадки хорошие.

Сегодня опять был у них в офисе, диаданс и поэтику гребут шо дурные, фьорд не очень.

ПС. ветка поэтики в телеграмме растет ежедневно
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