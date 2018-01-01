Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kbadoo написав:Мне кажется я вполне доступно все в примере описал.
Мне непонятно (как, думаю, и остальным). Напишите по шагам. Вот у меня было столько-то и я сделал это, потом это, в результате через 5 лет получил столько-то плюс Х, а, если бы просто купил квартиру без кредита и сдал в аренду, то Y.
Добавил описания коротко: Вы хотите купить квартиру за $ХХк, но в кредит (хотя имеете свои средства). Свои средства размещаете в ОВГЗ, чтобы прибыль ОВГЗ перекрывала % и тело по кредиту.
Сдача в аренду не учитывалась, так как говорили про котлованы и первичку. Если будете еще и сдавать, то либо а) меньше потребуется своих средств, либо б) окупиться быстрее. В принципе могу добавить в расчет - дайте цифру.
Саму схему описывали до меня, мне было просто интересно сколько нужно иметь своих средств в отношении к кредитным и как быстро можно выплатить кредит.
Альтернативы рассматривайте сами:
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 07 тра, 2019 17:53, всього редагувалось 3 разів.
Khmelnitskyy Aleksey, Yuriy Terentyev и Mariya Nizhnik находятся в Антимонопольний комітет України. 33 мин. · Kyiv АМКУ викрив змову на торгах двох компаній корпорації «УКРБУД», що коштувала державному бюджету близько 3 млрд. грн.
Сьогодні Тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ТОВ «Північно-український будівельний альянс» та ТОВ «Спецбуд-Плюс» на загальну суму 150 млн. грн.
Штраф було накладено за змову на двох тендерах. Перший стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова з очікуваною вартістю 2,8 млрд грн, другий – реконструкція гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва з очікуваною вартістю 175 млн грн.
Розслідування провело Київське обласне територіальне відділення АМКУ.
Окрім штрафу у 150 млн. гривень обом компаніям забороняється брати участь у торгах протягом наступних 3-х років.
На черзі рішення АМКУ про змову між цими ж компаніями на торгах по будівництву сумнозвісного "Шулявського мосту". Спдіваюсь, що правоохоронні органи теж дадуть належну оцінку діям посадових осіб зазначених компаній.
Окрема подяка Andreeva Karina яка блискуче провела розслідування та іншим спеціалістам нашого відділення.