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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:00

Обновил :)))

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moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  5396669 написав:
airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
А никто случаем не в курсе что за зверь «Enso»?
Присматриваюсь к ЖК Poetica.
Ветку на домике читать не возможно - одни только сладкие комментарии от "свежих" ботов.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я уже говорил--это походу переодетый Буд. Но проэкты реально классные и площадки хорошие.

Сегодня опять был у них в офисе, диаданс и поэтику гребут шо дурные, фьорд не очень.

ПС. ветка поэтики в телеграмме растет ежедневно
Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:06

  5396669 написав:Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


честно говоря не вникал кто бот, а кто нет, но поэтика реально интересна из того что есть сейчас на рынке. Из всех ботов\неботов для меня главный аргумент это темп стройки и движение, и оно есть.

пс. посмотрел планировки фьорда--это провал полный. нужно им срочно что то решать, пока этот комплекс не завоевал титул самых неликвидных планировок. как в 2019 году можна планировать такие ,,сосиски,,??? кто это купит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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