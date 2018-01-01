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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:00
Обновил :)))
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Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!
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Додано: Вів 07 тра, 2019 19:06
честно говоря не вникал кто бот, а кто нет, но поэтика реально интересна из того что есть сейчас на рынке. Из всех ботов\неботов для меня главный аргумент это темп стройки и движение, и оно есть.
пс. посмотрел планировки фьорда--это провал полный. нужно им срочно что то решать, пока этот комплекс не завоевал титул самых неликвидных планировок. как в 2019 году можна планировать такие ,,сосиски,,??? кто это купит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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