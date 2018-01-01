RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:00

Обновил :)))

Adblock Plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 27.08.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  5396669 написав:
airmax78 написав:Ветка стала скучная шо капец. Давайте для приличия, в качестве оффтопа, какой-то новострой обсудим что ли?
А никто случаем не в курсе что за зверь «Enso»?
Присматриваюсь к ЖК Poetica.
Ветку на домике читать не возможно - одни только сладкие комментарии от "свежих" ботов.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я уже говорил--это походу переодетый Буд. Но проэкты реально классные и площадки хорошие.

Сегодня опять был у них в офисе, диаданс и поэтику гребут шо дурные, фьорд не очень.

ПС. ветка поэтики в телеграмме растет ежедневно
Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:06

  5396669 написав:Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


честно говоря не вникал кто бот, а кто нет, но поэтика реально интересна из того что есть сейчас на рынке. Из всех ботов\неботов для меня главный аргумент это темп стройки и движение, и оно есть.

пс. посмотрел планировки фьорда--это провал полный. нужно им срочно что то решать, пока этот комплекс не завоевал титул самых неликвидных планировок. как в 2019 году можна планировать такие ,,сосиски,,??? кто это купит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 25.12.14
Подякував: 356 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Диаданс - кто купил? Довольны? Цена/риски?
investorkiev
 
Повідомлень: 176
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не наблюдал за веломостом, но К-конговец так засерил ветку восторгами от данного моста, что было бы даже странно, если бы чинна панда не обсерилась на этом проекте.

Прекрасная история, как Кличко на ворованном у швейцарцев проекте уже украл 10 миллионов долларов из бюджета и собирается украсть ещё.
В 2013 году был проведён международный конкурс на мост.
Победителей-швейцарцев:
1) кинули на призовые (а что, тоже копеечка!)
2) украли проект и кинули ещё раз — они имеют по закону приоритетное право на проектирования моста (но у нас же есть свой Миргородский, он ведь так хорошо уничтожил Гостиный двор!)
3) строят проект стоимостью 6 млн долларов за 16 миллионов (а что, десяточка не лишняя!)
4) собираются увеличить бюджет и украсть ещё
5) «архитектор» Миргородский, укравший проект, утверждает, что он разработал его до конкурса (никаких датированных публикаций нет)

<—— Вы находитесь здесь ———>

6) швейцарцы подают в суд.

Известна эта ситуация давно, но наконец-то набула публічності. Я очень рад.
Это не просто воры, это насекомые.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 07 тра, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
 
Повідомлень: 176
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:поэтика реально интересна из того что есть сейчас на рынке

ну это если достроят...
через сколько лет?
кстати сколько домов сдал Энсо?
ИМХО муть мутная...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:06

А куда Первый пропал, я уже соскучился за фотками хрущиков
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33176
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 6324 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:12

  Прохожий написав:кстати сколько домов сдал Энсо?
ИМХО муть мутная...


А сколько домов сдал а-девелопмент??? думаете UDP тоже переобулся и всех кинет?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 25.12.14
Подякував: 356 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:22

  Жека79 написав:
  Прохожий написав:кстати сколько домов сдал Энсо?
ИМХО муть мутная...


А сколько домов сдал а-девелопмент??? думаете UDP тоже переобулся и всех кинет?

не исключаю такой возможности
ИМХо мы на пороге большой турбулентности
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:25

  5396669 написав:
Жека79 написав:
  5396669 написав:
Я уже говорил--это походу переодетый Буд. Но проэкты реально классные и площадки хорошие.

Сегодня опять был у них в офисе, диаданс и поэтику гребут шо дурные, фьорд не очень.

ПС. ветка поэтики в телеграмме растет ежедневно
Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
sailed
 
Повідомлень: 374
З нами з: 24.05.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 953954955956>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1402, 1403, 1404
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14037 2348742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 20:11
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179581
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 48054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (522)
07.05.2019 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.