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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:00
Обновил :)))
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Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже есть в телеграмме.
Заметили сколько у них ботов на домике и даже в чате?!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:06
честно говоря не вникал кто бот, а кто нет, но поэтика реально интересна из того что есть сейчас на рынке. Из всех ботов\неботов для меня главный аргумент это темп стройки и движение, и оно есть.
пс. посмотрел планировки фьорда--это провал полный. нужно им срочно что то решать, пока этот комплекс не завоевал титул самых неликвидных планировок. как в 2019 году можна планировать такие ,,сосиски,,??? кто это купит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Диаданс - кто купил? Довольны? Цена/риски?
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не наблюдал за веломостом, но К-конговец так засерил ветку восторгами от данного моста, что было бы даже странно, если бы чинна панда не обсерилась на этом проекте.
Прекрасная история, как Кличко на ворованном у швейцарцев проекте уже украл 10 миллионов долларов из бюджета и собирается украсть ещё.
В 2013 году был проведён международный конкурс на мост.
Победителей-швейцарцев:
1) кинули на призовые (а что, тоже копеечка!)
2) украли проект и кинули ещё раз — они имеют по закону приоритетное право на проектирования моста (но у нас же есть свой Миргородский, он ведь так хорошо уничтожил Гостиный двор!)
3) строят проект стоимостью 6 млн долларов за 16 миллионов (а что, десяточка не лишняя!)
4) собираются увеличить бюджет и украсть ещё
5) «архитектор» Миргородский, укравший проект, утверждает, что он разработал его до конкурса (никаких датированных публикаций нет)
<—— Вы находитесь здесь ———>
6) швейцарцы подают в суд.
Известна эта ситуация давно, но наконец-то набула публічності. Я очень рад.
Это не просто воры, это насекомые.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 07 тра, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну это если достроят...
через сколько лет?
кстати сколько домов сдал Энсо?
ИМХО муть мутная...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:06
А куда Первый пропал, я уже соскучился за фотками хрущиков
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:12
А сколько домов сдал а-девелопмент??? думаете UDP тоже переобулся и всех кинет?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:22
не исключаю такой возможности
ИМХо мы на пороге большой турбулентности
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:25
это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
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