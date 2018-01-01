Додано: Вів 07 тра, 2019 20:05

Не наблюдал за веломостом, но К-конговец так засерил ветку восторгами от данного моста, что было бы даже странно, если бы чинна панда не обсерилась на этом проекте.



Прекрасная история, как Кличко на ворованном у швейцарцев проекте уже украл 10 миллионов долларов из бюджета и собирается украсть ещё.

В 2013 году был проведён международный конкурс на мост.

Победителей-швейцарцев:

1) кинули на призовые (а что, тоже копеечка!)

2) украли проект и кинули ещё раз — они имеют по закону приоритетное право на проектирования моста (но у нас же есть свой Миргородский, он ведь так хорошо уничтожил Гостиный двор!)

3) строят проект стоимостью 6 млн долларов за 16 миллионов (а что, десяточка не лишняя!)

4) собираются увеличить бюджет и украсть ещё

5) «архитектор» Миргородский, укравший проект, утверждает, что он разработал его до конкурса (никаких датированных публикаций нет)



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6) швейцарцы подают в суд.



Известна эта ситуация давно, но наконец-то набула публічності. Я очень рад.

Это не просто воры, это насекомые.