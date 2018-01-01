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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:37
investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39
sailed написав:
это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:41
remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
Это при 100% оплате или в рассрочку???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 07 тра, 2019 21:05
Жека79
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Додано: Вів 07 тра, 2019 21:39
Жека79 написав: sailed написав:
это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое
супер, спасибо!
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