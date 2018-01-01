Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sailed написав: это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
sailed написав: это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?
открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое