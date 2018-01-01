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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:37

investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39

  sailed написав:
это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?


открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:41

  remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.


Это при 100% оплате или в рассрочку???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:05

Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:39

  Жека79 написав:
  sailed написав:
это по всем новостройкам есть такие телеграм каналы, или речь идёт про конкретный жк? Если по всем, где на них можно подписаться?


открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое


супер, спасибо!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку.
Вот по старой памяти глянул карту ноовстроек и увижел ЖК Новый Подол....
Как думаете, достроят? Это место -моя старая мечта.... :oops:
может на стрость лет подумать себе...

ПС и ЖК Львівська площа появился...

в общем что думаете о покупке меленькой студии для себя на старость лет? )))
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:35

  Понаехал написав:Всем ку.
Вот по старой памяти глянул карту ноовстроек и увижел ЖК Новый Подол....
Как думаете, достроят? Это место -моя старая мечта.... :oops:
может на стрость лет подумать себе...

ПС и ЖК Львівська площа появился...

в общем что думаете о покупке меленькой студии для себя на старость лет? )))


Понаех, не гони, сейчас не лучшее время для покупок вна неньке, тебе открытым текстом говорят, если ты не чуствуешь ситуацию из Техаса.

Затихарись. Копи 401к. Выжидай.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:41

  investorkiev написав:Затихарись. Копи 401к. Выжидай.

Понял. Спасибо. Ситуацию действительно не чуствую.
К стати 401k сейчас стоит перелить в бонды, если имеете. Грядет бадабум на 2-4 месяца. Но это еще не бигбадабум.
Понаехал
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  #<1 ... 953954955956
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