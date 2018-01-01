investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:37
investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39
открываете телеграмм и в строке поиска начинаете писать название жк которое вас интересует. если он будет то высветится. потренируйтесь, например,на династия, поэтика, эти точно есть, или попробуйте что то свое
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:41
Это при 100% оплате или в рассрочку???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:39
супер, спасибо!
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем ку.
Вот по старой памяти глянул карту ноовстроек и увижел ЖК Новый Подол....
Как думаете, достроят? Это место -моя старая мечта....
может на стрость лет подумать себе...
ПС и ЖК Львівська площа появился...
в общем что думаете о покупке меленькой студии для себя на старость лет? )))
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:35
Понаех, не гони, сейчас не лучшее время для покупок вна неньке, тебе открытым текстом говорят, если ты не чуствуешь ситуацию из Техаса.
Затихарись. Копи 401к. Выжидай.
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:41
Додано: Сер 08 тра, 2019 03:43
Что за бадабум? И бигбадабум? Последствия и сроки одного и второго по Вашему мнению сообщите нам пожалуйста
Додано: Сер 08 тра, 2019 04:01
В короткую минус 8-17%от SAP 500(будет понятно до конца недели, но лучше перестраховаться, уйти в бонды и максимум потерять 2 процента по 401k). Самое время было в понедельник уходить в отрицательные ETF из свободных денег- завтра ещё не поздно. Дальше откат в течении 4х недель. С ноября по январь очередная яма аналогичная+ сезонная фиксация прибыли+показатели ритейла будут слабые. В случае, если не получится ликвидировать профицит с Китаем( если не выберут Трампа)- имеем биг бадабум и минус 50% от SAP 500 в течении 2-3х месяцев.. при этом раскладе надо в золото идти(онеголд не реклама, но гляньте сервис).. Если выберут- расслабляем булки на 2 года.
Можете скринить.
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