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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 139
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:41

На 100 000 больше разрешений

В 2018 году в Польше было выдано 328 768 разрешений на работу для иностранцев. Это более 100 000 больше, чем годом ранее. В этой группе наибольшую часть составили промышленные рабочие и ремесленники — им было выдано 117 215 допусков к работе.
Центральное статистическое управление опубликовало отчет «Занятость и заработная плата в народном хозяйстве в 2018 году». Там есть информация о количестве разрешений на работу, выданных иностранцам, их продолжительности или отраслях, представленных работниками из-за рубежа.
Получается, что большинство разрешений выдается на срок от 3 месяцев до 1 года. Чаще всего они попадают в руки промышленных рабочих и ремесленников.
moniks
 
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