В 2018 году в Польше было выдано 328 768 разрешений на работу для иностранцев. Это более 100 000 больше, чем годом ранее. В этой группе наибольшую часть составили промышленные рабочие и ремесленники — им было выдано 117 215 допусков к работе.
Центральное статистическое управление опубликовало отчет «Занятость и заработная плата в народном хозяйстве в 2018 году». Там есть информация о количестве разрешений на работу, выданных иностранцам, их продолжительности или отраслях, представленных работниками из-за рубежа.
Получается, что большинство разрешений выдается на срок от 3 месяцев до 1 года. Чаще всего они попадают в руки промышленных рабочих и ремесленников.