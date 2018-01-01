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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 140
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:02

  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Отличный сигнал для инвесторов.



Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:08

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.

Во время перезагрузок, матросы Железняки кидаются на дома с модными МОПами как бычок на красную тряпку :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:10

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Отличный сигнал для инвесторов.



Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:

На наши скрепы посягаете? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:18

  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский
https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Судя по тому в какое дерьмо превратилось украинское молоко(галичина) - то Да! Уже надо что то делать :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:21

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.

Во время перезагрузок, матросы Железняки кидаются на дома с модными МОПами как бычок на красную тряпку :mrgreen:

Ну подобное в Донецке и Луганске и наблюдается. Это оказывается "перезагрузка"? А мойщики кацапских авто в Ростове - типа матросы с "Авроры"?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:26

  UA написав:
  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Отличный сигнал для инвесторов.



Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:

На наши скрепы посягаете? :mrgreen:


#туземун, епта :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:40

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Отличный сигнал для инвесторов.



Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:

Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:12

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Отличный сигнал для инвесторов.



Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:

Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.

Да?? Почему то думал, что ссср завалился от того, что жил не по средствам.
В 1984 году внешний долг СССР вырос до 15 миллиардов долларов, то есть сразу в 3 раза. Через 2 года он раздулся до 30 миллиардов, а к 1989-му — до 50 миллиардов долларов. К концу жизни советского государства обязательства Москвы перед зарубежными кредиторами достигли 100 миллиардов долларов.
В 1987 году Рыжков поставил мрачный диагноз финансовой системе Советского Союза: «Здесь создалось наиболее критическое положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг

https://lenta.ru/articles/2017/08/23/reddebt/
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:20

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.


Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов.
Вернее, так быть может (сейчас же есть), но относительно недолго, что мы и наблюдаем.

Нужна деолигархизация!
investorkiev
 
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