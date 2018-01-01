Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.
Да?? Почему то думал, что ссср завалился от того, что жил не по средствам.
В 1984 году внешний долг СССР вырос до 15 миллиардов долларов, то есть сразу в 3 раза. Через 2 года он раздулся до 30 миллиардов, а к 1989-му — до 50 миллиардов долларов. К концу жизни советского государства обязательства Москвы перед зарубежными кредиторами достигли 100 миллиардов долларов. В 1987 году Рыжков поставил мрачный диагноз финансовой системе Советского Союза: «Здесь создалось наиболее критическое положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг
Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов. Вернее, так быть может (сейчас же есть), но относительно недолго, что мы и наблюдаем.