UA написав: Чукча2 написав: airmax78 написав: Отличный сигнал для инвесторов. Отличный сигнал для инвесторов.





Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.

https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky



Хватит брать кредиты, пора жить на свои... Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.Хватит брать кредиты, пора жить на свои...

На наши скрепы посягаете? На наши скрепы посягаете?



#туземун, епта #туземун, епта

