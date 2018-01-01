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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 140
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.


Жить на свои, это что бы так не было...

Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44866 ... et-bogache

Без крайностей должно быть, без модели потреблядства...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:25

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.


Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов.
Вернее, так быть может (сейчас же есть), но относительно недолго, что мы и наблюдаем.

Нужна деолигархизация!

Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами. :mrgreen:

Трайбека, ти точно вчилась у школі?
Їй богу, імплантуй собі силіконові груди і не пиши маячні.
Так буде краще для тебе. :wink:

_____________

Тут є ще, крім Трайбеки, публіка з дипломами МВА???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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trololo

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