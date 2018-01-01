Жить на свои, это что бы так не было...
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44866 ... et-bogache
Без крайностей должно быть, без модели потреблядства...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жить на свои, это что бы так не было...
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44866 ... et-bogache
Без крайностей должно быть, без модели потреблядства...
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:25
Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами.
Трайбека, ти точно вчилась у школі?
Їй богу, імплантуй собі силіконові груди і не пиши маячні.
Так буде краще для тебе.
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Тут є ще, крім Трайбеки, публіка з дипломами МВА???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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