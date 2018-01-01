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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 140
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.


Жить на свои, это что бы так не было...

Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44866 ... et-bogache

Без крайностей должно быть, без модели потреблядства...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:25

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.


Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов.
Вернее, так быть может (сейчас же есть), но относительно недолго, что мы и наблюдаем.

Нужна деолигархизация!

Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами. :mrgreen:

Трайбека, ти точно вчилась у школі?
Їй богу, імплантуй собі силіконові груди і не пиши маячні.
Так буде краще для тебе. :wink:

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Тут є ще, крім Трайбеки, публіка з дипломами МВА???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:28

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3125864/stra ... 1#comments

Отличный сигнал для инвесторов. Для всех.


Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов.
Вернее, так быть может (сейчас же есть), но относительно недолго, что мы и наблюдаем.

Нужна деолигархизация!

Коломойский говорит, что отожмет и у Ахметова и у Пинчука и у прочих.
«Должен остаться только один!» (с)
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:29

investorkiev
Нужна деолигархизация!

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну от подивіться тоді на Аргентину уважно . 2 ! по економіці в після Бразилії , в 20 входить світову . І що ? Проблеми постійні . В тому числі і з МВФ - у якого постійно кредити беруть , а віддавати не дуже виходить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Коломойский говорит, что отожмет и у Ахметова и у Пинчука и у прочих.
«Должен остаться только один!» (с)


Так это ж классика на века, паны будут биться...а у холопов чубы трещать
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:44

  UA написав:
  airmax78 написав:Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.

Да?? Почему то думал, что ссср завалился от того, что жил не по средствам.
В 1984 году внешний долг СССР вырос до 15 миллиардов долларов, то есть сразу в 3 раза. Через 2 года он раздулся до 30 миллиардов, а к 1989-му — до 50 миллиардов долларов. К концу жизни советского государства обязательства Москвы перед зарубежными кредиторами достигли 100 миллиардов долларов.
В 1987 году Рыжков поставил мрачный диагноз финансовой системе Советского Союза: «Здесь создалось наиболее критическое положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг

https://lenta.ru/articles/2017/08/23/reddebt/

СССР завалился потому что жил по экономической модели, придуманной в 19м веке (фундаментально) и из-за упавших цен на нефть (технически). Цены упали, как раз в начале 80х - так что те займы были просто попыткой сохранить существовавший в 70-е уровень потребления и капитальных вложений.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:45

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Так жили уже на "свои". С 1917 по 1941. А потом с 1945 по 1990. Выжили не только лишь все, а мало кто выжил.


Жить на свои, это что бы так не было...

Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44866 ... et-bogache

Без крайностей должно быть, без модели потреблядства...

Как в Венесуэле?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как в Венесуэле?


При чём тут Венесуэла?

Там сидели на нефти, даже туалетную бумагу не производили...вот и поплатились
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:23

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Как в Венесуэле?

При чём тут Венесуэла?
Там сидели на нефти, даже туалетную бумагу не производили...вот и поплатились

Да-да кетайцы даже не заметили крiзу 2008-го. Проскочили на внутреннем потреблении. А у Венесуэлы США и Британия отжали 10+млрд.$ и золото. Пишут, что сейчас они бешено скупают крипту.
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