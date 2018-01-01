А он хочет, чтобы все перераспределялось в пользу только одного
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:24
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:28
МВФ ведь тоже не идиоты и понимают, что не получив новых кредитов Киев не отдаст старые.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:37
... за крок до перевороту думок ©
...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі"
- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™
... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ)
- відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:51
Давай, Долярчик, дерзай!
Набери кредитів, купиш собі будинок, новий автомобіль)))
Закинеш торгівлю велосипедами)))
Може, й презЕдентом станеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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