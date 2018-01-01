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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 140
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:24

  investorkiev написав:Коломойский говорит о том, что не может быть такого, что вся страна горбатится, а перераспределяется все в пользу 10 олигархов.

А он хочет, чтобы все перераспределялось в пользу только одного :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:28

  Чукча2 написав:Киев не получит денег МВФ в 2019 году - аналитики.
https://korrespondent.net/business/fina ... -analytyky

Хватит брать кредиты, пора жить на свои... :shock:

МВФ ведь тоже не идиоты и понимают, что не получив новых кредитов Киев не отдаст старые.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:37

... за крок до перевороту думок ©

...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі" :)
- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™ :)

... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ)
- відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:51

  Долярчик написав:...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі" :)
- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™ :)

... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ)
- відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає! ;)

Давай, Долярчик, дерзай!
Набери кредитів, купиш собі будинок, новий автомобіль)))
Закинеш торгівлю велосипедами)))

Може, й презЕдентом станеш? :lol:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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